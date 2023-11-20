رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجالس إدارة المدن الجامعية

عقد الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجالس المدن الجامعية ومركز خدمات التغذية ومركز خدمات التصنيع بحضور أعضاء اللجان .

أشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أنه تم خلال اللجان استعراض البيان الإحصائي للطلاب المتقدمين والمقبولين والمقيمين بوحدات المدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ وفقا لمعايير القبول وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية.

كما ناقش القاصد المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حول تقييم الوجبات الغذائية ومراعاة تقديم وجبات غذائية صحية متكاملة ومراعاة ذلك عند التخطيط للوجبات الثلاثة اليومية على مدار الأسبو .

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب بالمدن وتلبية احتياجاتهم مع توفير المناخ الأسري لهم وتشجيعهم على النجاح والتفوق .

ووجه القاصد بضرورة تطوير مطاعم المدن الجامعية وفتح منافذ بها لإعداد وجبات صحية للراغبين من طلاب الجامعة بأسعار مناسبة وجودة عالية .

واستعرض الاجتماع ما تم تتفيذه من أعمال صيانة المدن الجامعية بمدينة منوف وسكن الطلاب الوافدين ومدينة العلوم.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة وضع رؤى واضحة وتخطيط مستقبلي لتوزيع الموارد لصيانة المدن ووضع جدول زمني للمتابعة والصيانة والمرور الدوري على وحدات المدن المختلفة.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات التشغيل والاستغلال الأمثل لنزل الشباب بالجامعة لتحقيق الإستفادة القصوى منه للجامعة والمجتمع.