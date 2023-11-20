محافظ القليوبية يدشن القافلة الطبية المتحركة لمؤسسة راعي مصر للتنمية

دشن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، القافلة الطبية التي يتم تنظمها من خلال مؤسسة راعي مصر للتنمية (إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)، لتقديم خدمات طبية متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية من أبناء المحافظة، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الإجتماعي.

جاء ذلك بحضور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، إنجي نجيب مسئول القوافل الطبية للمؤسسة بالوجه البحري، وعادل سعد أمين مدير القوافل الطبية بالمحافظة.



وتفقد المحافظ سيارة العيادات المتنقلة، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة، موجهًا وكيل وزارة الصحة بضرورة التنسيق الكامل مع مؤسسة راعي مصر للتنمية لإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة على أن تجوب مراكز والقرى الاكثر احتياجا، وكذا تدعيم القافلة بمزيد من أطقم الأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وقد وجه الهجان بتوفير سيارة عيادات متنقلة اخري لخدمة اكبر عدد من المواطنين.

وأشار محافظ القليوبية، أن القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الرعاية الطبية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور المتميز والمشاركة المجتمعية الجادة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر للتنمية في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبها أوضحت مسئول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها " الباطنة، أطفال، عظام، رمد، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة وغيرها"، وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، مضيفة أن القافلة ستجوب عدة قرى داخل المحافظة خلال الشهر الحالي وستتواجد في مراكز الشباب أو دور المناسبات أو مقر وحدات الشئون الإجتماعية، وتستمر تنظيم تلك القوافل طوال العام.



محافظ القليوبية

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