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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد بالشوارع لشفط مياه الأمطار

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار
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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثارها من الشوارع والميادين العامة بعد تعرض عدد من مدن المحافظة أمس لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

وتواجدت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

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