محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة الأمنية لجهودها بحادث العقار المنهار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير، للأجهزة الأمنية وعلى رأسهم اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والجهات الأمنية من الحماية المدنية والمرور، وذلك على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس، والانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، وسرعة البحث عن المصابين وجثامين الضحايا أسفل العقار وسرعة رفع حطام المبنى المنهار.

كما وجه بالشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد ممثلة في جهاز الانقاذ والطوارئ ومديرية التضامن الاجتماعي وهيئة الاسعاف، لسرعة انتقالهم إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري مع المصابين والمتوفين.

وكان محافظ بورسعيد قد انتقل مساء أمس إلى موقع العقار المنهار بحي الشرق، وذلك فور وقوع الحادث وتلقي غرفة العمليات الإشارة بإنهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات.

ونجح رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، في انتشال 4 ضحايا بينهم شقيقين والدهما، واثنين مصابين من أسفل أنقاض عقار منهار في نطاق حي الشرق.