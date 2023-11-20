تواصل أعمال رفع تراكمات مياة الأمطار بشوارع وميادين البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لليوم الثانى على التوالى من خلال فرق وأطقم مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب.

وقالت نائب المحافظ، إنه يتم رفع وكسح تراكمات مياة الأمطار وفقاً لخطة العمل ومن خلال أكثر من 1300معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياة في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة لعدم تعطيل الحركة المرورية.