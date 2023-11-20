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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالعلامة الكاملة.. البرتغال تختتم تصفيات يورو 2024 بالفوز على أيسلندا

البرتغال وأيسلندا
البرتغال وأيسلندا
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فاز منتخب البرتغال على نظيره الأيسلندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وسجل برونو فيرنانديز هدف التقدم في الدقيقة 37 وأضاف ريكاردو هورتا الهدف الثاني في الدقيقة 66 بالمباراة التي أقيمت على ملعب "خوسيه الفالادي" في مدينة لشبونة البرتغالية.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جونزالو إيناسيو، روبين دياز، جواو ماريو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو بالينها، أوتافيو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

وبهذا الفوز، أنهى المنتخب البرتغالي تصفيات يورو 2024 بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة فيما يأتي منتخب أيسلندا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وأصبح البرتغال سادس منتخب يحقق العلامة الكاملة من 10 مباريات في تصفيات بطولة أمم أوروبا.

يورو 2024 منتخب البرتغال منتخب أيسلندا
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