إجراء اختبارات وإنتقاء المشروع القومي للعمالقة والموهوبين فى لعبة "كرة اليد" بالدقهلية

أجريت عملية إكتشاف وإنتقاء للمشروع القومي للعمالقة والموهوبين في لعبة " كرة اليد"، مواليد 2008، 2009، 2010، 2011، اليوم الأحد وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في اطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية، فى مختلف الألعاب الرياضية، فى جميع محافظات الجمهورية، ليكونوا النواة الأولى للمشروع القومي للعمالقة والموهوبين في لعبة كرة اليد.

وبحضور الكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور محمد جمال، والكابتن مصطفى رمضان

بالإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ولجنة من الإتحاد المصري لكرة اليد، واشراف ممثلي الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

يذكر أن المشروع القومي للعمالقة والموهوبين في لعبة كرة اليد، يعد أحد المشروعات القومية الواعدة في كرة اليد، وذلك ما أكد عليه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كرة اليد ، تمهيداً لتأهيلهم وإعدادهم لمختلف البطولات

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية.

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