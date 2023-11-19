الفنون الكتابية والخادم والخدمة أبرز مدونات البطريرك الـ118

تحتفل الكنيسة القبطية بالعيد الحادي عشر لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركا فتعرض لكم البوابة نيوز أهم الكتب التي قام البابا بكتابتها منذ رهبنته ولم تعوق مسؤلية البطريركية البابا تواضروس من ممارسته لكتابة الكتب فكان حريصا علي إصدار كتب في علم اللاهوت وفلسفته الخاصة عن الإيمان، كما طرح العديد من الكتب التي تحمل رؤى روحانية عن الحياة، ومن أبرز تلك الكتب:

١- كتاب الفنون الكتابية (الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية)، وهوكتاب من تأليف البابا تواضروس عام 1998، وذلك بعد رسامته أسقفاً عاماً بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ليكون مساعداً للأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، وتم وضع هذا الكتاب مع بداية "معهد الكتاب المقدس" بالإيبارشية، ويتناول فيه "الفنون الأدبية والجمالية والشرعية والتشريعية والقصصية والطبيعة والأرقام والألوان والأشكال" فى الكتاب المقدس

٢- كتاب الخادم و الخدمة : الكتاب يقع فى 176 صفحة من الحجم الكبير .وينطلق من مفهوم الخدمة التكوينية التى هى الخدمة التى يتفاعل فيها المخدومون مع بعضهم البعض يعملون معا بقيادة وتوجيه الخادم وفيها تتفاعل خبراتهم الحقيقية مع القيم الروحية فيكتشفون انفسهم وقيمهم وتتهذب سلوكياتهم وتنمو قدراتهم على الحكم على الامور وكذلك اختيارتهم ومواقفهم وقراراتهم

٣- كتاب هذا ايماني : وهو أول كتاب كتبه وجيه صبحى باقى ( البابا تواضروس) حينما كان أمين خدمة بكنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور فى البحيرة لكنه صدر رسمياً فى 1990 بعد رسامته راهباً باسم «الراهب ثيودور الأنبا بيشوى»

٤- كتاب مختصر تعليمي لاسبوع الالام : يتناول هذا الكتاب البصخة المقدسة و الحان أسبوع الالام واللاهوت الروحي والدراسات الطقسية و دلال اسبوع الالام والحياة الروحية المسيحية

٥- كتاب يوميات الفرح : فترة الخماسين المقدسة أيام فرح وابتهاج هذا الكتاب تأملات قصيرة تُرافق كل يوم من الخماسين المقدسة ، كتبت كأنها رسائل . هـدفها أن تحفظ حيوية قيامة المسيح في فكرك وفي قلبـك ، لتعيش القيامة وقوته ، وتختبر فاعليتها في حياتك اليومية

٦- كتاب علي أصابع اليد الواحدة : هذا الكتـاب يسير في رحلـة معـاً بحثاً عـن خماسيات في الكتاب المقدس وصـلوات الكنيسة ، فتمسكها ويتأمل فيها ويفرح ببركتها ، ويستخرجها كجواهر كتابية لهـا نعـم خماسية ، وينتهي كل موضوع بصلاة يصليها القارئ

٧- كتاب وكل ما يصنعه ينجح : الحياة الناجحة هي سلسلة من ثلاث محاضرات ألقيت في الاجتماع العام . تشمل ثلاث فضائل أو نعم ، تُعتبر مفاتيح للحياة الناجحة وهي : الفكر المنفتح ... القلب المتسع ... الروح المتضع .. خلال مواقف الحياة المختلفة نحتاج هذه الثلاث ، لتسندنا في الطريق . لكي نسير في الحياة من نجاح إلى نجاح . يقول القديس يوحنا في رسالته الثالثة ( الأصحاح الأول عدد ٢ ) : " أيها الحبيب ، في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً ، كما أن نفسك ناجحة " . والنجاح في الحياة ليس نجاحاً روحياً فقط أو اجتماعياً فقط أو دراسياً ، إنما هو يشمل كل جوانب الحياة ، لكي ما تصير كاملاً

٨- كتاب خطوات : الحياة مشوار طويل يتكون من خطوات يخطوهـا الإنسـان عبـر سـنوات العمر هذا الكتاب مجرد عدة خطوات في المسار الروحي والاجتماعي للإنسان الذي يريد نجاحاً ونموا وسعادة بالحياة ، التي أنعم بها الخالق على الخليقة أتركك في رحاب خطوات روحية لحياتك وأبديتك

٩- كتاب مفتاح العهد الجديد الجزء الثانى أعمال الرسل ورسائل بولس الرسول والرسائل الجامعة وسفر الرؤيا : يقدم هذا الكتاب فى أجزائه الأربعة شرحا ً وافيا ً ومدخلآً كافيا ً لفهم أسفار العهد الجديدويتكون هذا الكتاب من اربع أبواب رئيسية وهى :- الباب الأول سفر أعمال الرسل والباب الثاتى رسائل القديس بولس الرسول والباب الثالث رسائل الكاثوليكون ( الجامعة ) والباب الرابع سفر الرؤيا

١٠- كتاب مفتاح العهد الجديد الجزء الأول البشائر الأربع :يقدم هذا الكتاب فى أجزائه الأربعة شرحا ً وافيا ً ومدخلآً كافيا ً لفهم أسفار العهد الجديدويتكلم هذا الكتاب من خلال بابيين رئيسيين هما :- الباب الاول :- موضوعات تمهيدية والباب الثانى مدخل دراسى للبشائر الأربع

١١- المنجلية القبطية: من أكبر كتب البابا وقام بإعداده خلال الفترة من 2010 وحتى بعد جلوسه على الكرسى البابوى وصدر فى الذكرى الأولى لتجليس البابا على الكرسى البابوى فى 18 نوفمبر 2013، وكانت مناسبة هذا الكتاب مرور 20 عاماً على خدمة الراهب ثيودور الأنبا بيشوى الذى صار الأنبا تواضروس فى إيبارشية البحيرة، وهو عبارة عن العظات التى كان يلقيها البابا خلال هذه الفترة وكانت مجمعة فى أوراق صغيرة، تم تجميعها فى هذا الكتاب ليتحول لـ "القطمارس القبطى" بأجزائه الخمسة شاملاً النصوص والشواهد الكتابية مع التأملات الروحية والأقوال الآبائية واللوحات التعليمية فى مجلد واحد

١٢- كتاب منهج الحب في الحياة الروحية :يضم هذا الكتاب ثماني محاضرات مأخوذة من الاجتماع الأسبوعي يوم الأربعاء (خلال عام 2013)، سبع منها تمثل الخمس خبزات والسمكتين، أما الثامنة فهي محاضرة عن "البداية" وضعناها في المقدمة، كتمهيد لمنهج الحب في الحياة الروحية