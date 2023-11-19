السعودية تحتضن منتدى دوليًا لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية

تنطلق أعمال المنتدى الدولي (الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز) يوم الأحد المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، حيث يركز المنتدى على بحث ومواجهة سياسات التحيز والتضليل التي اتخذتها بعض وسائل الإعلام الدولية لا سيما إزاء القضية الفلسطينية.

ويُعقد المنتدى برعاية وحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين الوزير أحمد عساف، كما يشارك في أعمال المنتدى كبرى وكالات الأنباء الإسلامية والدولية، وأبرز القيادات الدينية والفكرية والقانونية والحقوقية، وقادة المنظمات الدولية.

ويناقش المنتدى عددا من المحاور، أبرزها: "التحيز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية نموذجا" وذلك بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعامل الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعيا إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.

ويعد المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية الملحة، خصوصا وأن تنظيمه يجري بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية، ولا سيما علماءها ومفكريها وشبابها، في ما تُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.

وتشارك في التغطية الإخبارية لأعمال المنتدى جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعدد من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.