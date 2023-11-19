بسبب التدفئة.. نفوق 5 آلاف فرخ فى حريق بمزرعة دواجن بالدقهلية

شب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية الجوابر التابعة لمركز ميت سلسيل فى محافظة الدقهلية مما أدى إلى نفوق 5 آلاف فرخ فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق .

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الجوابر التابعة للمركز .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل وقوات الحماية المدنية و سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى مزرعة دواجن مقامه على مساحة ألف متر مؤجر للمواطن محمد محمد فرج .

فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذى أسفر عن نفوق 5 آلاف من الدواجن الحمراء عمر 55 يوم فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات كما تبين أن الحريق بسبب التدفئة حيث تسبب سوء حالة الطقس والرياح إلى تطاير نيران التدفئة واشتعال النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق .