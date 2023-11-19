وزير التربية والتعليم يشهد افتتاح البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

بدأت فعاليات البطولة بطابور عرض للمنتخبات المشاركة ثم السلام الوطني جمهورية مصر العربيه، وثم كلمة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الذي حرص فيها على توجيه الشكر والتقدير، كما رحب بحضور 11 دولة على أرض مصر.

حضر افتتاح البطولة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، واللبناني مازن قصي رئيس الاتحاد العربي، وتامر فكري مدير البطولة، بجانب عدد من الشخصيات العربية ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة، وعدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة.

وتبدأ منافسات البطولة مساء اليوم الأحد، بلقاء منتخب مصر مع منتخب الكويت، في الثامنة والنصف مساءً، على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي.

من المقرر أن تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

المنتخبات المشاركة في البطولة:"فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر".