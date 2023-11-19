ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة زوجين في حريق شقة سكنية بمنطقة برك الخيام في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب زوجان باختناق في حريق نشب داخل شقتهما بمنطقة برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة برك الخيام بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة زوجين قاطني الشقة بحالة اختناق جري نقل المصابين إلي مستشفي مبارك المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات 

السيطرة على الحريق بمديرية أمن الجيزة دون وقوع إصابات داخل شقة سكنية حريق شقة سكنية حريق داخل شقة سكنية حريق داخل شقة نشوب حريق داخل شقة سكنية نشوب حريق مركز شرطة كرداسة مديرية امن الجيزة مديرية أمن الجيز محافظة الجيزة ماسا كهربائيا بأحد الوصلات
ads