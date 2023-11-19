إصابة زوجين في حريق شقة سكنية بمنطقة برك الخيام في كرداسة

أصيب زوجان باختناق في حريق نشب داخل شقتهما بمنطقة برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة برك الخيام بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة زوجين قاطني الشقة بحالة اختناق جري نقل المصابين إلي مستشفي مبارك المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات