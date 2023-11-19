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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائبة محافظ أسوان تشهد فعاليات الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تشهد الحوار المجتمعى الأول
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شهدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ في إطار رؤية مصر 2023، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الحوار المجتمعى الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة من أجل تطوير التعليم في المحافظات الحدودية بقاعة نفرتارى.

جاء ذلك بحضور الدكتورمحمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي  للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والدكتورة وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود .

وفى كلمتها نقلت الدكتورة غادة أبوزيد تحيات محافظ أسوان ، مشيدة بالدور الحيوى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وحرصها المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها لتحقيق آمالهم فى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق ، وهو الذى يظهر جلياً فى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والجامعية بهدف لقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسوانى.

وأكدت غادة أبوزيد بأنه فى محافظة أسوان كتنفيذيين وشعبيين نتعاون لتحقيق هدف القضاء على الأمية من خلال توفير الإمكانيات المتاحة وتضافر الجهود بدعم كبير من المجتمع المدنى والمتمثل في مؤسسة مصريين بلا حدود لنشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية وخلق فرص العمل.

ولفت إلى أن محافظة أسوان كانت ومازالت لها الريادة في مجال التعلم مدى الحياة في ظل التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية وفى مقدمتها منظمة اليونسكو لتعزيز الجودة والتميز فى مجال التعلم من خلال المشاركة في شبكة مدن التعلم.

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