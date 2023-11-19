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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون 2003 يحقق الفوز الخامس على التوالي في بطولة الجمهورية

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نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2003 في الفوز على فريق طلائع الجيش في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح,  حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق .

 وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية  جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي وسعد عبد الباقي مدرب وتونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق وإسلام إسحاق أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون فريق المقاولون العرب فريق طلائع الجيش المقاولون العرب مواليد 2003
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