نائب محافظ الفيوم والسفيرة نائلة جبر يعقدان ندوة توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والفقر

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة توعوية مع عددٍ من الرائدات الريفيات، والشباب والفتيات المستهدفين، لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآليات مجابهتها، وتشجيعهم على الاهتمام بالحرف اليدوية، وإقامة مشروعات خاصة بهم.

حيث استعرض نائب المحافظ، عددًا من برامج تمويل المشروعات عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج "فرصة"، و"مشروعك"، والبنك الزراعي المصري، ومبادرة باب رزق، وتدريب الشباب على الشمول المالي والحوكمة، فضلًا عن الحملات التوعوية بأهمية العمل الحر، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وندوات الموازنة التشاركية، ومختلف التدخلات الاجتماعية للحد من الهجرة غير الشرعية، مع توفير البدائل الملائمة.



وأضاف أنه تم تنفيذ مبادرة "قرى أمنة للمرأة"، في عدد 3 قري هي: قرية قصر الجبالي بيوسف الصديق، ومطول بمركز إطسا، وشكشوك بمركز أبشواي، بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو، وجاري الاعداد لتنفيذ المبادرة بقريتي كفور النيل بمركز الفيوم، وكفر محفوظ بمركز طامية.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أستقبل السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع في البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود إمام مسئول بناء القدرات والفرص البديلة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

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