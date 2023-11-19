القومى للبحوث ينضم لعضوية هيئة الأنسو الدولية

شارك المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، والوفد المرافق له، فى إجتماع الجمعية العمومية لهيئة الأنسو الدولية المنعقد فى مدينة تشانج تشينج بدولة الصين.

حيث تم انتخاب المركز القومى للبحوث لعضوية مجلس إدارة هيئة الانسو فى دورتها الجديدة لإختيار 5 أعضاء من بين 12 عضوًا تقدموا للترشح. وتم التصويت السرى على المرشحين وحصل المركز على أعلى عدد من أصوات الأعضاء يليه هيئة الكومساتس الدوليه والتى يشرف المركز القومى للبحوث بعضويتها أيضًا.

ضم الوفد الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز الأسبق والرئيس الشرفى لهيئة الكومساتس والأستاذ الدكتور / حسام السيد زكريا.

جدير بالذكر أن هيئة الأنسو تضم 78 مؤسسة علمية ما بين جامعات ومراكز بحثية وأكاديميات علمية يمثلون 55 دولة على مستوى العالم وقد شارك المركز القومى للبحوث فى تأسيس هيئة الأنسو فى عام 2018 والتى تهدف بالمقام الأول التعاون العلمى بين الهيئات والدول الأعضاء فى مجال البحث العلمى والتطبيقات التكنولوجية بمختلف مجالات التعاون.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، أن إنضام المركز لعضوية مؤسسة الأنسو الدولية إنما يعكس مكانة المركز كأكبر مركز بحثى فى مصر ودول أفريقيا آملا فى مزيد من التعاون العلمى والبحثى بين المركز وبين مؤسسات الهيئة لدفع عجلة التطور والتقدم.