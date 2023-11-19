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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب يطالب بتحديد الأحوزة العمرانية حتى ينجح قانون التصالح

النائب محمد عبد الحكيم
النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد
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أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن القانون السابق كان به العديد من الثغرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار النائب، إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.

وطالب أبو زيد، بضرورة وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.  

النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
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