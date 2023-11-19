منتخب مصر يواجه الكويت في افتتاح البطولة العربية المدرسية بالقاهرة

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي، بمشاركة 11 دولة.

تبدأ مراسم الافتتاح في السابعة من مساء اليوم، ثم يستهل منتخب مصر المدرسي مواليد 2008 مشواره بمواجهة منتخب الكويت في الثامنة والنصف مساء اليوم، على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، بقيادة المدير الفني جمال حمزة الكبير، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الأولي مع السعودية والكويت.

وضمت المجموعة الثانية: المغرب وعمان ولبنان، بينما ضمت المجموعة الثالثة: الجزائر والعراق وفلسطين وليبيا.

من المقرر أن يبدأ الافتتاح في السابعة مساء باتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أو من ينوب عنه، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية، واللبناني مازن قصي رئيس الاتحاد العربي، وتامر فكري مدير البطولة، وزهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي المدير الفني لمسابقات كرة القدم، ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، وخالد عوض رئيس مسابقات السباحة، بجانب عدد من الشخصيات العربية ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة، وعدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة.

يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

المنتخبات المشاركة في البطولة:

فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

من المقرر أن تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.