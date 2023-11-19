وزير الخارجية يشارك في جولة لعدد من العواصم لوقف الحرب على غزة

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية سامح شكري يشارك في جولة الى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الامن بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشتركة من القمة العربية الاسلامية الاخيرة ، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة والتعامل مع الاوضاع الانسانية المتريدة في القطاع.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء الخارجية المشاركون القيادات السياسية ووزارء خارجية الدول التي تشملها الجولة بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار ، وادخال المساعدات الانسانية الي قطاع غزة وبشكل مستدام، بالاضافة الى الدفع بضرورة معالجة جذور اسباب الازمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي باقامة الدولة الفلسطينية.