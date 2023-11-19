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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": ختام فعاليات برنامج تدريب مهني مجاني على "التفصيل والخياطة" بأسيوط

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أعلنت وزارة العمل عن ختام فعاليات برنامج التدريب المهني المجاني على مهنة التفصيل والخياطة، والذي نفذته مديرية العمل بمحافظة أسيوط بوحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات المختلفة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، التي اعتمدتها الإدارة وتنفذها في مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه جرى الانتهاء من الدورة التدريبية جوانبها النظرية والعملية من خلال نظام ساعات التدريب المعتمدة، وأوضح علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط، أن مثل هذه الدورات التدريبية يتم تنفيذها في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة والتي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب والفتيات على بعض الحرف والمهن التي يتطلبها السوق في المحافظات حتى تكون مصدراً رئيساً للدخل في المستقبل القريب، ومنوهاً إلى أنه في نهاية الدورات التدريبية يُمنح الخريج شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح وذلك بعد تخطيه للاختبارات النظرية والعملية على حد سواء..

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