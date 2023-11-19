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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية مجانية بقرية بغداد في الوادي الجديد.. صور

دكتورة رغد نجاتي
دكتورة رغد نجاتي عضو مجلس النواب توقع الكشف الطبي بقافلة
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، قافلة طبية مجانية بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والمرأة بأمانة المحافظة، لسكان قرية " بغداد" التابعة لمركز باريس تضمنت 6 تخصصات طبية. 

قال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة والسكان بالحزب، إنه جرى تنظيم القافلة، مساء أمس السبت،  بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بالمحافظة، وذلك بقرية "بغداد" التابعة لمركز باريس، في تخصصات (الأورام - التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – طب أسرة – العظام – طب أسرة – الباطنية – الأسنان) وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ190 مواطنا من أبناء قرية " بغداد" بمركز باريس والقرى المجاورة والقريبة منها.

قالت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين وتنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع المحافظة.

وتضمنت القافلة كل من: دكتور مؤمن معاذ استشاري باطنية، دكتورة رغدة نجاتي استشاري أمراض الدم والتحاليل الطبية، د. أحمد كمال استشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، د. سحر محفوظ استشاري النساء والولادة، د. مصطفي عنتر اداره باريس الصحية، د. محمد عبد العزيز طب عام.

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الكشف وصرف الدواء لـ190 موطا في قافلة بالوادي الجديد
الكشف وصرف الدواء لـ190 موطا في قافلة بالوادي الجديد
فعاليات قافلة طبية مجانية في واحةباريس
فعاليات قافلة طبية مجانية في واحةباريس
قافلة طبية مجانية بقرية بغداد بمركز باريس
قافلة طبية مجانية بقرية بغداد بمركز باريس
مشرفو قافلة طبية مجانية بمركز باريس
مشرفو قافلة طبية مجانية بمركز باريس
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