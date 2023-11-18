رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف موعد انتهاء أزمة السجائر

كشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن موعد انتهاء أزمة السجائر وأسعارها في الأسواق، قائلاً: "عندما تتوفر الكميات الكبيرة بمستويات الإنتاج السابقة ونتحكم في نظام التوزيع ولدينا خطة في منظومة التوزيع تضبط ذلك".

وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "الدخان له مواسم يبدأ مع الربع الأول من السنة حتى يتوفر محصول التبغ وبالتالي مع انتظام المحاصيل في الأسواق العامية خلال الربع الأول من العام أتوقع عودة الأسواق لطبيعتها حيث نتوفر الكميات الكبيرة بمستويات الانتاج السابقة ونتحكم في نظام التوزيع ولدينا خطة لذلك".

وكشف أن أسعار السجائر وتوزيعها على الأسواق لن ينضبط إلا خلال الربع الأول من العام 2024 تحديدا في مارس القادم.