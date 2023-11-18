أسود منتخب السنغال تلتهم جنوب السودان برباعية في مئوية ماني

اكتسح منتخب السنغال، نظيره جنوب السودان برباعية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب عبدولاي واد، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب السنغالي فوزه العريض على جنوب السودان، في المباراة المئوية لنجمه ساديو ماني، الذي خاض المباراة رقم 100 مع أسود التيرانجا.

ويتواجد منتخب السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، ضمن المجموعة الثانية التي تضم: الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، جنوب السودان.

افتتح بابي سار التهديف في الدقيقة الأولى من اللقاء من صناعة ماني، ثم سجل الأخير الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.

وأحرز لامين كامارا الهدف الثالث في الدقيقة 45، قبل أن يختتم ساديو ماني الرباعية في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب السنغال جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني، بينما تذيل منتخب جنوب السودان الترتيب بلا نقاط.