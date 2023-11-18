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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. منتخب كرواتيا ينتصر على لاتفيا بثنائية

مباراة كرواتيا ولاتفيا
مباراة كرواتيا ولاتفيا
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حقق منتخب كرواتيا، انتصارًا ثمينًا على لاتفيا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سكونتو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

واقتنص المنتخب الكرواتي 3 نقاط ثمينة خارج الديار، ليقترب من التأهل إلى نهائيات بطولة يورو 2024 في ظل صراعه على البطاقة الثانية مع منتخب ويلز، وذلك بعد تأهل منتخب تركيا لتصدره المجموعة الرابعة من التصفيات.

افتتح لوفرو مايير التهديف في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء، من صناعة لوكا إيفانوسيتش، وعزز أندريج كراماريتش تقدم الكروات بهدف ثان في الدقيقة 16 من صناعة مايير، ليفوز منتخب كرواتيا على لاتفيا بهدفين دون رد.

بهذا الفوز، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات يورو 2024، بفارق 3 نقاط عن تركيا المتصدر، بينما تذيل منتخب لاتفيا الترتيب بـ3 نقاط.

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