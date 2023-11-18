مفوض "أونروا": إسرائيل وافقت على نصف الاحتياجات الدُنيا للوقود للعمليات الإنسانية بقطاع غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، إنه وبعد أسابيع طويلة من التأخير، وافقت السلطات الإسرائيلية فقط على نصف الاحتياجات الدُنيا المطلوبة يوميًا من الوقود للقيام بالعمليات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف في بيان صحفي: "هذا غير كاف لتغطية احتياجات محطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي والمُستشفيات ومضخات المياه في الملاجئ وشاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف والمخابز وشبكات الاتصالات للعمل دون انقطاع".

وتابع إنه " بدون كامل كمية الوقود اللازمة لقطاع غزة فلن يحصل الناس إلا على ثلثي احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة، وستستمر مياه الصرف الصحي في غمر أجزاء كبيرة من غزة مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، لن تتم إزالة 70% من النفايات الصلبة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، وسنكون مضطرين للتعامل مع عدد أقل من شاحنات المساعدات التي تعبر يوميا إلى رفح".

ومضى قائلا "إننا ندعو إلى توصيل الوقود الكافي والمنتظم وغير المشروط لمواصلة جميع أنشطتنا الحيوية المنقذة للحياة في قطاع غزة".