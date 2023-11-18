إقبال شبابي جماهيري في انطلاق منتدى شباب الدلتا في دمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط انه تم تنفيذ منتدى شباب الدلتا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس بكلمة ألقاها على المحافظات المشاركة من كندا .

ينفذ المنتدى الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وكيان سند شباب الدلتا لنسختة الثانية.

ويشرف على التنفيذ بدمياط مديرية الشباب والرياضة بدمياط بقياده الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

ينفذ الملتقى شباب كيان سند الدلتا ويقام الحدث بمحافظات المنوفية والدقهلية والغربية والشرقية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، وتم تنفيذه بمعهد راية لإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديده بحضور الأستاذ الدكتور محمد اسماعيل عميد معهد رايه المسؤولين من معهد رايه وغادة الجابري معاون مدير المديرية للشؤون الشبابية ومدير إدارة الشباب

الحدث بمثابة منصة تثقيفية وحوارية لشباب الدلتا للخروج منها بتوصيات حقيقية تخدم محافظات الدلتا وعلي مدار أربعة أيام.

التقى الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط مع شباب سند الدلتا لتنسيق العمل في المرحلة القادمة، بناء على توجهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبناء كوادر شبابية قادرة على العطاء البناء لمصرنا العظمي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ، ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

اجتمع اليوم دكتور وليد الشاذلي بشباب سند شباب الدلتا بدمياط لتنسيق العمل خلال المرحلة المقبلة ، واستمع لرؤيتهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لخدمة الشباب تحقيقا لرؤية الدولة مصر 2030.

وفي هذا الإطار يدشن الإتحاد العام لمراكز شباب مصر و الإدارة المركزية لتمكين الشباب وكيان سند شباب الدلتا النسخة الثانية من الحدث الأكبر بالدلتا منتدى شباب الدلتا الدلتـــــــا بمحافظات الدقهلية و الغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ و بورسعيد والبحيرة والاسكندرية و السويس والاسماعيلية والذي سيتم تنفيذه بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بمعهد راية العالي للإدارة بدمياط الجديدة .