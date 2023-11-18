الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في انطلاق دوري رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره ألعاب دمنهور بنتيجة 3 /0 فى إطار منافسات الجولة الأولى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي الجديد 2023/2024 .
جدير بالذكر أن فريق الزمالك حصد لقب الدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى .
وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.