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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في انطلاق دوري رجال الطائرة

الزمالك
الزمالك
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فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره ألعاب دمنهور بنتيجة 3 /0 فى إطار منافسات الجولة الأولى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي الجديد 2023/2024 .

جدير بالذكر أن فريق الزمالك حصد  لقب  الدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى .

وتم تقسيم الفرق  فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

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