تصفيات يورو 2024.. مودريتش على رأس تشكيل منتخب كرواتيا أمام لاتفيا

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتفيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويحل منتخب كرواتيا، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لاتفيا بملعب سكونتو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المخضرم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، على رأس تشكيل المنتخب الكرواتي، إذ يقود خط الوسط رفقة مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي.

ويلعب جوشكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ظهيرًا في تشكيل المدرب داليتش، بعد نجاحه في مركز الظهير الأيسر مع الإسباني بيب جوارديولا.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات يورو 2024 برصيد 10 نقاط، بينما يحتل لاتفيا المركز الخامس والأخير برصيد 3 نقاط.

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: ستانسيتش، شوتالو، مارتن إيرليتش، جفارديول

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، لوفرو ماير

وفي الهجوم: بودمير، كراماريتش، إيفانوسيتش.