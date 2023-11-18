حامل في الشهر الرابع.. بلاغ يتهم عاملًا بمعاشرة ابنته جنسيًا بالدقهلية

حررت ربة منزل بمركز شربين محافظة الدقهلية بلاغا اتهمت فيه طليقها بمعاشرة ابنتهما القاصر جنسيا واعتياده ممارسة ذلك معها أكثر من مرة بعد أن فض غشاء بكارتها مما أدى إلى حملها سفاحا فى الشهر الرابع و إبلاغها بالواقعة بعد اعتراف نجلتها لها و بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مامور مركز شربين من "ف.س.ر"، 35 عاما، ربة منزل ومقيمة مركز شربين، وبرفقتها نجلتها "إ"،15 عاما، لا تعمل ومقيمة بذات العنوان بقيام طليقها "والد الطفلة" ويدعى "هـ.هـ.ر"، عامل ومقيم بذات المنزل بالتعدي جنسيا على نجلتها عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة حال تواجدها بالمنزل بمفردها مما أدى الى حملها سفاحا فى الشهر الرابع وأبلغت فور علمها بالواقعة من نجلتها.

وبسؤال الطفلة القاصر أكت قيام والدها اعتياده معاشرتها جنسيا أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها وحملها من والدها وفور شعورها بآلام الحمل أخبرت والدتها .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8377 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.