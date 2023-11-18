أخطاء يقع بها الشخص تجلب الطاقة السلبية

الطاقة السلبية تحيط بنا في كل مكان ولكن تنجذب للشخص على حسب الأشياء التي يقوم بها فهناك شخص يقوم بأشياء معينة تجلب له الطاقة الايجابية وشخص آخر يقوم بأشياء تجلب الطاقة السلبية، ومن الأخطاء التي قد تجلب الطاقة السلبية ولا يعرف بها الانسان:

-وجود أشياء مكسورة:

حيث يجلب حطامها الشعور بالحزن واليأس لذلك يجب التخلص من مثل هذه الأشياء والإلقاء بها خارج البيت أو إصلاحها فوراً.

-اللوحات الفنية الكئيبة:

مثل رسمة سفينة محطمة أو طفل يبكي وما كان على نحو ذلك من اللوحات من الممكن أن تحقق الغرض أن تكون لمسة عصرية في الديكور على الحائط لكن مثل هذه اللوحات تبعث الطاقة السلبية في النفس والمكان.

-الزهور الذابلة:

ليس ذلك فقط بل زراعة النباتات الشوكية تجلب الطاقة السلبية لذلك يجب التخلص من الزهور الذابلة والميتة التي تبعث الشعور بالحزن من حولها.

-الملابس المتسخة:

جميعنا لا نشعر بالرضا في نفوسنا عند النظر الى شخص يرتدي ملابس متسخة أو ممزقة.

الحيوانات المحنطة:

يعتقد البعض أن الحيوانات المحنطة على حوائط القصور أنها تضفي نوعاً من الهيبة في المكان، ولكنها في الحقيقة هي من أهم مصادر الطاقة السلبية.

-أعراض الطاقة السلبية بالمكان:

الشعور بالغضب.

الشعور بعدم الراحة.

صعوبة في الاسترخاء.

سوء نوعية النوم.

الشعور بعدم التحفيز.

قلة الإلهام/العاطفة.

الإصابة بنوبات الهلع.

القلق والحزن.

-ماذا تفعل الطاقة السلبية بجسم الانسان:

الصداع.

ألم في الصدر.

التعب.

اضطراب المعدة.

مشاكل في النوم أو الأرق.

القلق والاكتئاب.

الانسحاب الاجتماعي.

الإفراط في تناول الطعام أو قلة الأكل.

اللجوء إلى التدخين أو تعاطي المخدرات كوسيلة للتكيف.

-طرق طبيعية لطرد الطاقة السلبية:

الأعشاب الطبيعية من الأنواع التالية كبخور في المنزل:

المريمية البيضاء.

بالو سانتو.

اللبان.

المر.

خشب الصندل.

اللافندر.

خشب الأرز.

دم التنين.

الاستحمام بالملح مع الماء لطرد الطاقة السلبية.



-نصائح لزيادة الطاقة الايجابية بالمنزل:

زيادة عدد المرايا.

طلاء الجدران وخاصة باللون الأصفر.

وضع أحجار الكريستال في مواضيع مختلفة في المنزل.

استخدام الليمون في معالجة رائحة المنزل.

تهوية الغرفة وإدخال أشعة الشمس اليها.

إصلاح الأشياء المكسورة في المنزل أو التخلص منها.

تنظيف المنزل بشكل مستمر.

الضحك بصوت عالي.

استخدام بعض أنواع البخور.

استبدال أثاث المنزل.

حرق قشور الليمون والبرتقال.

غسل الأرضية بالماء والملح.