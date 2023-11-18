بحضور صبحي.. الأوكسا تعلن الأسماء المرشحة لجائزة الأفضل رياضيًا

تعلن اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية الأوكسا، برئاسة الدكتور أحمد ناصر رئيس الاتحاد، يوم الاثنين القادم، عن الأسماء المرشحين لنيل جائزة الأوكسا لأفضل رياضي داخل القارة الأفريقية، والتي تتضمن أندية ومنتخبات ونجوم عالميين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور كوكبة من الرياضيين في مصر لتكريمهم على الدور الكبير الذى حققوه الفترة الماضية.

كما تقام الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدرالية الافريقية الاوكسا والتي تستضيفها مصر خلال الفتره من 24 الى 26 نوفمبر 2023 ليتم الاعلان ايضا عن تفاصيل المؤتمر الدولي لمكافحه الفساد النسخه الثانية.

من جانبه ، أبدى اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاديه الكونفدراليه الرياضيه الافريقيه الاوكسا سعادته بالتعاون المثمر بين الاتحاد الاوكسا والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشيرا إن الوزارة لم تبخل بأى دعم سواء مادى او معنوى فى الفترة الماضية .

وأضاف ناصر أن "الوصول لهذه النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، لكنها نتيجة عمل شاق من كل المنظومة، ونأمل أن نحقق فى الفترة المقبلة ميداليات كثيرة مؤكدا أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بأبطالنا وأولادنا في مختلف الألعاب المتواجدين والمشاركين دوليًا وقاريًا بدعم الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لرفع اسم مصر عاليا.