دراسة تتنبأ بوجود كوكب للديناصورات بعيداً عن الأرض

أفادت دراسة جديدة أن عالم يظهر من الديناصورات قد يكون موجودا في الوقت الحالي ، ولكن على كوكب آخر.

وأثارت الدراسة إلى أن الكواكب البعيدة عن الأرض يحتمل أن تجتذب أنواعا تشبه الديناصورات، التي سكنت الأرض في العصور الماضية، وقد يكون لدى البشر فرصة للعثور عليها، مع التطور العلمي المستمر.

ونقل موقع "فوكس نيوز" عن دراسة نشرتها مجلة الجمعية الفلكية الملكية، أنه يمكن للباحثين اكتشاف مثل هذه الحياة، من خلال البحث عن مركبات ليست موجودة الآن على كوكب الأرض، ولكن كانت موجودة أثناء عصر الديناصورات.

وتوضح الدراسة أن الأرض في الماضي خلال عصر الديناصورات كانت تحتوي على مستويات أعلى من الأكسجين، بنسبة تقدر بحوالي 30%، الأمر الذي سمح للكائنات المعقدة بالنمو. أما اليوم، انخفضت مستويات الأكسجين في الأرض إلى 21%.

ويشير الباحثون بحجة أن تلك المستويات الكثيفة من الأكسجين يمكن أن تكون دليلا على نوع الحياة الموجودة على كوكب بعيد، وأشاروا إلى أن التلسكوبات الخاصة يمكن استخدامها لاكتشاف ظروف مشابهة لتلك التي واجهتها الديناصورات منذ ملايين السنين.