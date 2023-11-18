الرئاسة الفلسطينية: نستغرب عرقلة الإدارة الأمريكية للجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي

السبت 18/نوفمبر/2023 - 03:09 م

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن القيادة الفلسطينية تستغرب أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة والضفة الغربية، مترافقا مع عمليات الإخلاء والتدمير لمستشفيات غزة.

وأضاف المتحدث: "نجدد مطالبتنا للإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابع أنه "ليس هناك خيار آخر لإسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد".

وحذر المتحدث من أن هذا العدوان "لن يحقق السلام والأمن لأحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، وأن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي".