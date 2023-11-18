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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصين 15 يوماعلى ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم.. وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).
 

بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.

كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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