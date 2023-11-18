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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع مسن في حادث تصادم بشارع جامعة الدول العربية في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي مسن في العقد السابع من عمره مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية موتوسيكل بشارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بشارع جامعة الدول العربية بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية موتوسيكل مما تسبب في مصرع مسن قائد الدراجة النارية جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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