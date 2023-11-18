من هو إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد؟

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرار بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

وشغل إبراهيم السجيني منصب رئيس لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ومشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

كما تولي منصب قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام الدين من منصبه كرئيس جهاز حماية المستهلك.

وتسلم المهندس أيمن حسام الدين، قرار إقالته الخميس الماضى من مقر رئاسة مجلس الوزراء عقب قيامه بالتوقيع.

جدير بالذكر أنه تم تعيين أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك، في 15 ديسمبر 2020.

وحصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة في جامعة طنطا عام 1987، تولي العديد من المناصب المهمة، حيث يعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية.

كما عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022،

بينما شغل سابقًا المناصب التالية: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من العام 2017 حتى الآن.

كما عمل محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، ومفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 حتى 2022.

كما عمل رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017، وعضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري.