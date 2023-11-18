ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 101 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /السبت/ - إن روسيا قصفت خيرسون بـ 577 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح بروكودين أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

القوات الروسية خيرسون