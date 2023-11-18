أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون

السبت 18/نوفمبر/2023 - 10:26 ص

أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 101 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /السبت/ - إن روسيا قصفت خيرسون بـ 577 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح بروكودين أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.