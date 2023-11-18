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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 سنة).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

طوباس الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية