الأهلي يفحص أكرم توفيق قبل مران غد استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني

يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غدٍ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وعدم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن كدمة في الركبة.

وغاب أكرم توفيق عن مباراة الأهلي والجونة الأخيرة في الدوري التي أقيمت مساء السبت الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث اشتكى اللاعب من كدة بسيطة في الركبة فضّل الجهاز الفني على أثرها بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب من مباراة الجونة حتى لا تتفاقم إصابته.

وتبدو إصابة أكرم توفيق بسيطة حسب تشخيص الجهاز الطبي لكن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران الأحد على سبيل الاطمئنان قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويبدأ الأهلي مساء بعد غد ، الأحد، الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة من مساء السبت بعد المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن الأهلي حامل اللقب يلعب في المجموعة الرابعة رفقة ، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.