المنتخبات العربية تصل القاهرة للمشاركة في البطولة المدرسية لكرة القدم والسباحة

بدأت المنتخبات المشاركة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، في التوافد إلى القاهرة، للمشاركة في فعاليات البطولة التي تستضيفها مصر حتى 27 نوفمبر الجاري.

وصل اليوم الجمعة إلى القاهرة منتخبات المغرب والأردن ولبنان والكويت والجزائر وعمان، ويكتمل وصول المنتخبات بنهاية اليوم.

تشهد البطولة مشاركة 11 منتخب عربي في منافسات كرة القدم والسباحة، وتقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تشارك فلسطين في منافسات البطولة بمنتخب مكون من أبناء الجالية الفسطينية بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، حيث تم مخاطبة سفارة فلسطين بالقاهرة لتكوين منتخب من أبناء الجالية ليشارك في البطولة، حتى يكون علم فلسطين متواجدا في المحافل العربية والدولية.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربية للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة المنظمة حرصت على استقبال الوفود العربية بالشكل الذي يليق بهم بكل حفاوة وترحاب، وأشارت إلى أن الأمور التنظيمية تسير بشكل جيد استعدادا لانطلاق منافسات البطولة بعد غد الأحد.

تضم المنتخبات المشاركة في البطولة كل من :

فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

من المقرر أن تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.