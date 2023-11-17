عمومية المريخ البورسعيدى توافق على الميزانية المالية

أختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية بنادى المريخ البورسعيدى و التى أقيمت يوم الجمعة من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً بمقر النادى الرئيسى .

و إكتمل النصاب القانونى للإجتماع بحضور ١٦٩ عضو من أعضاء الجمعية العمومية متخطياً نسبة الحضور المقررة

وهى ١٣٢ عضو من أصل ٦٥٨ عضو يحق لهم الحضور .

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن وقائع الجمعية العمومية شهدت حالة من الود و الألفة بين مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر و السادة أعضاء الجمعية العمومية حيث تبادل الأعضاء الحديث مع مسؤولى الإدارة فى كافة النواحى كما أبدى أعضاء المريخ دعمهم لإدارة النادى فى خطواتها الإدارية والفنية والإجتماعية .

أضاف " أيمن عيد " وافقت الجمعية العمومية على إعتماد الميزانية المالية عن السنة المالية بعدد أصوات ١٦٢ موافق و ٤ أصوات باطلة و ٣ لا أوافق كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على تقرير النشاط و خطة العمل المالى المقدمة من مجلس الإدارة .

أقيم إجتماع الجمعية العمومية بنادى المريخ البورسعيدى بإشراف قضائى

ومتابعة الإجراءات من جانب الجهة الإدارية بمديرية الشباب و الرياضة .