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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمومية المريخ البورسعيدى توافق على الميزانية المالية

عمومية المريخ البورسعيدى
عمومية المريخ البورسعيدى
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أختتمت أعمال الجمعية العمومية العادية بنادى المريخ البورسعيدى و التى أقيمت يوم الجمعة من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً بمقر النادى الرئيسى .

و إكتمل النصاب القانونى للإجتماع بحضور ١٦٩ عضو من أعضاء الجمعية العمومية متخطياً نسبة الحضور المقررة

 وهى ١٣٢ عضو من أصل ٦٥٨ عضو يحق لهم الحضور .

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن وقائع الجمعية العمومية شهدت حالة من الود و الألفة بين مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر و السادة أعضاء الجمعية العمومية حيث تبادل الأعضاء الحديث مع مسؤولى الإدارة فى كافة النواحى كما أبدى أعضاء المريخ دعمهم لإدارة النادى فى خطواتها الإدارية والفنية والإجتماعية .

أضاف " أيمن عيد " وافقت الجمعية العمومية على إعتماد الميزانية المالية عن السنة المالية بعدد أصوات ١٦٢ موافق و ٤ أصوات باطلة و ٣ لا أوافق كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على تقرير النشاط و خطة العمل المالى المقدمة من مجلس الإدارة .

أقيم إجتماع الجمعية العمومية بنادى المريخ البورسعيدى بإشراف قضائى 

ومتابعة الإجراءات من جانب الجهة الإدارية بمديرية الشباب و الرياضة .

المريخ البورسعيدي الجمعية العمومية العادية أحمد جوهر