"مشكلات تواجه المواطنين" في مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر

قال حازم عمر، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن هناك بعض المطالب والمشاكل التي يعاني منها بعض المحافظات بشكل خاص، ولكن هناك 80% تصب في الخدمات والتنمية.

وأوضح عمر خلال المؤتمر الانتخابي الأول للحملة، أن برنامحنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية ويشمل معالجات لكافة المشاكل ونضع سياسات وآليات تطبيق، مضيفا أن كل المشكلات التى وردت إلينا من بعض محافظات شرق الدلتا متعلقة بالإدارة المحلية والخدمات ، وأن إصلاح المحليات يحتاج إلى فهم جيد لفلسفة الإدارة الناجحة ولابد من الاعتراف أن أي فشل فى المنظومة يكون ناتج عن الأهواء والمصالح الشخصية.

وتابع: "أن الإدارة المحلية هي عصب الدولة وشريان الحياة وأي خلل يؤثر بشكل كبير ومباشر على حياة المواطنين ولابد من عمل إصلاح شامل للإدارة المحلية حتى يتناسب مع المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة المركزية".

وأضاف: "ندرك أن الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر لابد من قانون جديد للإدارة المحلية يساعد المحليات على تقديم خدمات أفضل وخلق كوادر محلية مدربة وقادرة على تنفيذ القانون على الجميع "، بالإضافة إلى سرعة تشكيل مجالس محلية تكون قادرة على الرقابة والتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم وقياس مدى رضاهم عن المشروعات التى تنفذ ونقل مشاكلهم واحتياجاتهم للقيادات المحلية.

وأشار المرشح الرئاسي ، إلى أن برنامجنا سيحل 80% من مشكلات المحليات، وضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وخاصة بعد الزيادة السكانية والمساحات الشاسعة ومنع التعديات والعشوائيات وتقديم خدمات مميزة للمواطنين .

وذكر عمر، أن إصلاح منظومة الإدارة المحلية يبدأ باستكمال أكاديمية الدولة للمحليات وكانت حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم تعطيلها ، مشددا على ضرورة تحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها.

ولفت إلى أن إصلاح المحليات لابد أن يكون مؤسسيا؛ ومن الواقع حتي يؤتى ثماره ويكون بعيد عن رؤية أصحاب المصالح ويساعد فى القضاء على الفساد، وعمل تسهيلات أكثر للمستثمرين وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات النمو كما أن الإصلاح يحافظ على البنية التحتية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.