ملتقى بابل لفنون الشارع يعلن فتح باب المشاركة للدورة الرابعة

أعلنت اللجنة العليا لمتلقى بابل الدولي لفنون الشارع بالعراق عن فتح باب المشاركة للدورة الرابعة للملتقى والتي تنطلق في مارس 2024 .

جاء نص البيان الذي صدر منذ فليل : "دعوة للفرق والفنانين من داخل وخارج العراق للمشاركة في ملتقى بابل الدولي لفنون الشارع العراق بابل الدورة الرابعة 2024، ويسر (ملتقى بابل الدولي لفنون الشارع/الدورة الثالثة 2024) برئاسة د.عامر صباح المرزوك وإدارة د. بشار عليوي ، أن يُعلن عن إطلاق دورته الرابعة لعام 2024 , ويهدف المُلتقى الى الاحتفاء بتجارب فنون الشارع وعروض مسرح الشارع من داخل وخارج العراق, وتقديمها ضمن فعاليات المُلتقى بوصفهِ الأول من نوعهِ في العراق الذي يهتم بتلكَ التجارب .

يتضمن المُلتقى فضلاً عن عروضهِ, اقامة ندوة فكرية تتضمن استعراض تجارب شخصية رائدة في مجال فنون ومسرح الشارع في عدد من البُلدان, واقامة ورشة تدريبية, وتوقيع كُتب متخصصة عن فنون ومسرح الشارع .

وتابع البيان نوجه الدعوة للجميع للمُشاركة في فعاليات المُتلقى ضمن الشروط التالية، يستقبل الملتقى عروض مسرح الشارع وفنون الشارع المُختلفة (عروض الدمى / العروض الأدائية الجسدية/ العروض الفرجوية التراثية ذات الطابع الشعبي ) , وعروض المُلتقى لا تخضع للتسابق ، و تتحمل ادارة المهرجان تكاليف الإقامة الداخلية الكاملة (السكن /الاعاشة/ النقل الداخلي فقط/ الفيزا " الدخول الى الاراضي العراقية) لعدد (4) أربعة أفراد لكل عرض كحد أقصى ، على أن تقدم الفرقة أو الفنان الراغب بالمُشاركة, ملفاً كاملاً يتضمن طبيعة العرض وشروحات كاملة وصور مُرفقة , وكذلك المتطلبات التقنية له وعنوان المراسة Email ورقم موبايل مدير الفرقة ، و تتحمل الفرقة والفنان, تكاليف شحن الديكور الخاص بالعرض الى العراق ، و أن يكون العرض مُخصص لتقديمهِ في الفضاءات المفتوحة والمجال العمومي .

و يحق لإدارة المُلتقى رفض مُشاركة أي عرض لا يتناسب وطبيعتهِ المُخصصة لتقديم العروض في الفضاءات المفتوحة والمجال العمومي ، و يُرسل ملف طلب المُشاركة متضمناً صور لجوازات سفر أعضاء الفريق المُشارك الى إدارة المُلتقى في موعد أقصاه 20/12/2023 .