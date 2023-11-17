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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اصطدام نقل محملة بالأحجار بالجزيرة الوسطى بطريق الأوتوستراد

الحادث
الحادث
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أصيب سائق سيارة نقل اثر اصطدامه بالحاجز الحديدى بطريق الأوتوستراد أمام مدخل منطقة شق الثعبان بالمعادى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج .

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة أخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بطريق الأوتوستراد أمام مدخل منطقة شق الثعبان 

على الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين اختلال سيارة نقل محملة حجارة وتصادمها بالجزيرة الوسطى ونتج عن الحادث اصابة السائق ونقله الى مستشفى المبرة لتلقى العلاج 

تم رفع السيارة من قبل ادارة المرور وتم رفع الحجارة من الطريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسيير حركة المرور مرة أخرى .

سائق سيارة نقل الحاجز الحديدي طريق الأوتوستراد أجهزة الأمن بالقاهرة