اصطدام نقل محملة بالأحجار بالجزيرة الوسطى بطريق الأوتوستراد

أصيب سائق سيارة نقل اثر اصطدامه بالحاجز الحديدى بطريق الأوتوستراد أمام مدخل منطقة شق الثعبان بالمعادى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج .

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة أخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بطريق الأوتوستراد أمام مدخل منطقة شق الثعبان

على الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين اختلال سيارة نقل محملة حجارة وتصادمها بالجزيرة الوسطى ونتج عن الحادث اصابة السائق ونقله الى مستشفى المبرة لتلقى العلاج

تم رفع السيارة من قبل ادارة المرور وتم رفع الحجارة من الطريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسيير حركة المرور مرة أخرى .