حصيلة المبادرة.. "100 يوم صحة" تفحص 8700 من منتسبي جامعة دمياط

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن انتهاء فعاليات حملة ١٠٠ يوم صحة في جامعة دمياط في إطار التعاون المثمر بين مديرية الصحة وجامعة دمياط تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق الترابط والتكامل بين أجهزة الدولة متمثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي وتحت رعاية الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط .

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والدكتورة دينا ابو صير مدير الرعاية الأساسية والدكتورة اروى بدير منسق المبادرة فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بجامعة دمياط وذلك لمدة أسبوعين في 14 كلية (الطب و التمريض والهندسة والفنون التطبيقية والحقوق و تربية رياضية والتجارة و الحاسبات و التربية و العلوم و الزراعة و الاثار والتربية النوعية والاداب) من خلال فرق المبادرة من تمريض ومدخلين ورائدات ومثقفين من المركز الطبي العام ومركز مبارك بدمياط الجديدة بقيادة الدكتورة سوزى عز الدين مسئول المبادرات والدكتورة رضوى الشريف مسئول التثقيف .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مبادرة ١٠٠يوم صحة قدمت خدمات الفحص الطبى للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لنحو (٨٧٠٠) من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بالجامعة .

كما تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي وعقد ندوات تثقيفية لنحو عشرة آلاف مواطن لرفع مستوى الوعي الصحي وتغيير المفاهيم الصحية الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعريف المواطنين بخدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة.

