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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دعما للسيسى... مؤتمر جماهيرى حاشد لحماة الوطن بـ "سنتماى" فى الدقهلية ..صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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نظم حزب حماة الوطن فى محافظة الدقهلية مؤتمرا  جماهيريا حاشدا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنتخابات رئاسة الجمهورية بقرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر.
فيما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق النائب جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، والنائب اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء النائب طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رعب أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية والمهندس أحمد عيطه أمين التنظيم و أمين القرموطي أمين المجالس النيابية والمستشار هلال الشيخ رئيس قطاع الجنوب ميت غمر وأجا بالدقهلية و محمد أبو طالب أمين حزب حماة الوطن بمركز ميت غمر و أحمد زهران أمين حزب حماة الوطن بمدينة ميت غمر وأحمد الشاذلى أمين تنظيم مركز ميت غمر و مدحت سنبل امين العمل الجماهيرى بالمركز وأيمن شبانه أمين الوحدة الحزبية بسنتماي وأعضاء هيئتى المكتب بالمحافظة والمركز وأمناء الوحدات الحزبية بميت غمر.
وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم وقف الجميع دقيقه حداد علي أرواح شهداء فلسطين فى غزه مقدمين الشكر للقياده السياسيه لموقفها الداعم لأهل غزه والقضية الفلسطينية ودخول المعونات عبر قطاع رفح .
كما أجمع الحاضرون في كلماتهم عن تأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وجرى عرض إنجازات  الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات مثل الطرق والكباري و التعليم ودعم الفئات الأولي بالرعاية ومشروع حياة كريمه وفي مجال الغاز و العشوائيات والبتروكيماويات.
 

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