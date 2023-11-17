رئيس وزراء بولندا المكلف: نسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب من المعارضة

قال رئيس الوزراء المكلف في بولندا ماتيوش مورافيتسكي، إن حزب "القانون والعدالة" الحاكم سيسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع أعضاء تحالف "الطريق الثالث" من يمين الوسط ومجموعة الكونفدرالية التي تنتمي لليمين المتطرف، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وأقر مورافيتسكي حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الجمعة بأنه على الرغم من فوز حزبه "القانون والعدالة" في الانتخابات التي جرت يوم 15 أكتوبر الماضي، إلا أنه سيجد صعوبة في الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لحكومته الجديدة.

وأشار مورافيتسكي إلى إنه سيكون هناك عدد أقل من الوزراء في حكومته الجديدة، لافتا إلى أنه سيكشف النقاب عن التشكيل الوزاري الجديد خلال سبعة أو ثمانية أيام.

وكان حزب "القانون والعدالة" المحافظ بزعامة مورافيتسكي قد فاز بالانتخابات التي جرت ببولندا في 15 أكتوبر الماضي، لكنه خسر أغلبيتهم البرلمانية.