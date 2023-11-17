مستشفى كلى ميت غمر الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي التى نظمتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة .

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم وأدائهم المشرف مثمناً فى الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

من جانبه، قال الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى إن هذا الانجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة بالإضافة لمجهود أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وفى مقدمتهم الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى كما وجه الشكر أيضا لفريق مكافحة العدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم الدائم وادائهم المشرف.

كانت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة قد نظمت مسابقة لنظافة الايدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية بالإضافة للهيئات المتخصصة وشاركت كل محافظة وهيئة بمستشفى واحدة حيث وقع الإختيار من قبل ادارة مكافحة العدوى بالمديرية على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر للإشتراك في المسابقة .

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