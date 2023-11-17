ads
الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر جابر يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي

عمر جابر
عمر جابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

 

جاءت مشاركة عمر جابر في التدريبات، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

 

وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية، بعدما تأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمر جابر الزمالك نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية