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الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمكاتب الحجز

ماكينة الدفع
ماكينة الدفع
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( الـ POS  ) لسداد قيمة التذاكر  بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية .


كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الالكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة  ، والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدفع بالكروت الذكية مكاتب حجز وصرف التذاكر